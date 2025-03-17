В Челябинске опубликован список домов, закрепленных за школами

Перечень поможет родителям подать заявление в первый класс по прописке

На сайте администрации города опубликован список домов, закрепленных за школами. Ориентируясь на него, родители могут понять, в какое учебное заведение они могут подать заявление на зачисление в первый класс во время первой волны приемной кампании, сообщает журналист ИА «Первое областное».

Приемная кампания в первые классы стартует менее чем через две недели — 1 апреля. В России она проводится в два этапа.

На первом этапе родители, чей ребенок не имеет льгот, могут подать заявление только в ту школу, за которой их дом закреплен по прописке.

Например, в школу № 104 (корпус на улице Братьев Кашириных, 103б) могут подать заявление семьи с пропиской в домах № 36 и 36б на Университетской набережной. Если ребенок имеет регистрацию в другом доме, ему придется ждать вторую волну зачисления, которая стартует 5 июля. Во время второй волны зачисления дети могут поступать в любые школы, но только на оставшиеся места.

Список домов, закрепленных за школами, могут проигнорировать дети-льготники. Это ребята, чьи братья и сестры уже учатся в школах не по прописке. Такие дети подают заявление в школу не по прописке во время первой волны. Если свободных мест в школе мало, то они зачисляются даже в ущерб тем детям, которые идут по прописке.

При этом, кстати, неважно, живет ли будущий первоклассник по одному адресу со своим старшим братом или сестрой. У детей даже могут быть разные мамы или папы.

Чтобы подать заявление в числе первых и не бояться, что вас отодвинут в конец дети-льготники, лучше всего направлять заявление дистанционно. Уже с 17 марта родители могут сформировать черновик электронного заявления на портале госуслуг. Первого апреля останется просто направить его в школу.

Список домов, закрепленных за школами в 2025 году, доступен по этой ссылке.