Предварительная запись в первые классы Челябинской области открыта на «Госуслугах»

Родители могут заранее сформировать черновик заявления

С 17 марта на портале «Госуслуги» появилась возможность создать черновик заявления на зачисление ребенка в первый класс. Это позволит родителям заранее заполнить все необходимые данные и быть готовыми к старту приемной кампании, которая начинается не позднее 1 апреля, сообщает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».

«Очередность подачи заявлений учитывается при зачислении, поэтому создание черновика — важный шаг для повышения шансов попасть в желаемую школу», — напоминают авторы телеграм-канала.

Для создания черновика нужно зайти на «Госуслуги» и отправить роботу Максу соответствующий запрос, например «подать заявление в первый класс». Робот тут же вам выдаст ссылку на форму будущего заявления.

Некоторые графы в ней уже предзаполнены, нужно добавить недостающую информацию и нажать на кнопку «Сохранить заявление».

После нужно дождаться начала приема в школы и отправить готовый текст заявления. До этого черновик можно редактировать в любое время.

После создания черновика появится таймер обратного отсчета до начала приема заявлений в выбранной школе. За сутки до начала приема вы получите напоминание в личный кабинет. При наличии льгот можно дать согласие на автоматическую отправку заявления. При подаче заявления родители увидят количество свободных мест в школе.

На Южном Урале приемная кампания в первые классы, как и в большинстве регионов России, стартует 1 апреля. Кампания будет проходить в два этапа:

— с 1 апреля до 30 июня можно подать заявление в школу по месту регистрации ребенка или в другую школу при наличии льгот (главная льгота: брат или сестра ребенка уже учатся в этой школе);

— с 6 июля по 5 сентября принимаются заявления на зачисление в любую школу, где после первой волны зачисления еще остались свободные места.

Для детей, поступающих в школу во время первой волны зачисления, приказ о зачислении будет издан в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть 3—4 июля.

Приказы о зачислении детей во вторую волну издаются в течение нескольких дней.

Уведомление о зачислении также придет в личный кабинет на «Госуслугах».

Список домов, закрепленных за школами в 2025 году, доступен по этой ссылке.