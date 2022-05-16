В Челябинске определились с форматом выпускных в детсадах

Праздники должны пройти с соблюдением профилактических мер

В Челябинске в 2022 году выпускные в детсадах пройдут с соблюдением профилактических антиковидных мер, а формат утренников определят заведующие. Об этом сегодня, 16 мая, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.



«Выпускной в детском саду — одно из мероприятий образовательной программы. Образовательная организация самостоятельно принимает решение, в каком формате проводить детские утренники. Внутри групп они проходят с соблюдением профилактических мер. Ответственность за сохранность здоровья детей в образовательной организации несет руководитель, который взвешивает все риски при принятии решений», — рассказали в комитете по делам образования Челябинска.

Ограничения на посещение родителями выпускных в детских садах и школах на сегодняшний день нет. Но в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора праздники должны проходить по возможности на улице либо в помещении, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В 2022 году стены дошкольных образовательных учреждений покинут порядка 17 тысяч будущих первоклассников.