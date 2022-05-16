Последний звонок во всех школах Челябинска пройдет 25 мая

Остальные школы Челябинской области смогут выбрать день из пяти предложенных дат

Последний звонок во всех школах Челябинска пройдет в один день — 25 мая. Другие школы Челябинской области могут выбрать одну из пяти предложенных региональным Минобром дат: 20 или 21 мая, а также день с 23 по 25 мая. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«В этом году есть некоторые послабления противоэпидемического режима. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе с присутствием родителей», — пояснила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

Согласно рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором, при благоприятных погодных условиях торжественные мероприятия с участием детей должны быть проведены преимущественно на открытом воздухе. Отмечен пункт о недопущении массовых мероприятий в закрытом помещении с участием различных классов или привлечением граждан из других организаций.

Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов и, возможно, родителей выпускников. А если речь идет о крупных школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, то присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для 9-х и 11-х классов.

Из школ Челябинской области в этом году выпускаются 13 тысяч 800 одиннадцатиклассников и почти 37 тысяч девятиклассников.