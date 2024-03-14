В Челябинске ограничат движение в районе парка Гагарина в субботу

Автомобилистам предлагают подумать о парковке заранее

В субботу, 16 марта, в Челябинске частично ограничат движение в районе Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина; это связано с проведением массовых масленичных гуляний, сообщили в пресс-службе мэрии.

«16 марта с утра будет ограничен подъезд к территории центрального входа в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина со стороны улицы Коммуны и с 5:00 до 18:00 — закрыт въезд на лыжную базу. Просим автомобилистов заблаговременно позаботиться о местах парковки автомобиля», — говорится в сообщении.

В администрации предложили несколько альтернативных вариантов парковки: оставить автомобиль можно будет у памятника Курчатову, возле ЮУрГУ, у ТРК «Родник», возле ресторана «Шафран», а также около стадиона «Центральный» и дворца спорта «Динамо».