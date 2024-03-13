В челябинском парке Гагарина проводят Масленичную неделю 16 марта

В этом году праздник пройдет на день раньше

В Челябинске праздничные мероприятия с проводами зимы и сжиганием чучела пройдут в субботу, 16 марта, в парке имени Ю. А. Гагарина. В программе — конкурсы, игры и хороводы, отражающие культуру и традиции славянского народа, сообщают в управлении культуры города.

Гости Широкой Масленицы смогут поучаствовать в старорусских забавах: перетягивании каната, гигантских скакалках, боях с мешками и подъеме на масленичный столб. Дополнят праздник концертная программа с участием творческих коллективов со всей области, представления реконструкторов и блинная ярмарка. Отдельную программу готовят и для детей.

«На площадке „Гулливер“ запланирована яркая концертная программа и развлечения для детей. Здесь пройдут два кукольных спектакля и веселые игры. Кроме того, состоятся мастер-классы по изготовлению пряников и масленичной куклы. Это позволит юным челябинцам погрузиться в историю праздника и больше узнать о традициях народных гуляний», — отметили в пресс-службе управления культуры.

Начало праздника намечено на 12:00. Традиционное сжигание чучела состоится на центральной площадке в 16:00.

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