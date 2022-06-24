В Челябинске объявили торги на ремонт улицы Худякова

Проезжую часть расширят за два года

Мэрия Челябинска объявила торги на ремонт улицы Худякова от от Университетской набережной до улицы Татьяничевой. Конкурсная документация размещена сегодня, 24 июня, на портале zakupki. gov. ru. Подрядчику предстоит за два года расширить проезжую часть, установить светофоры и проложить ливневую канализацию.

Техзадание регламентирует, что исполнителю предстоит в течение двух дорожных сезонов 2022-2023 годов расширить проезжую часть. Кроме этого необходимо провести переустройство сетей водоснабжения, линий электропередач и связи, проложить ливневую канализацию. Также в в процесс работ необходимо осуществить снос 22 деревьев, 11 из которых, согласно заключениям, погибшие. А уже после расширения проезжую часть асфальтируют, нанесут горизонтальную разметку, установят светофоры и иные средства организации дорожного движения.

«Конкурсная документация включает в себя, в том числе, разработанный проект, имеющий положительное заключение государственной экспертизы. Нужно понимать, что главной целью реализации этого проекта является увеличение пропускной способности: транспорт будет проезжать быстрее за счет принятых технических решений», — пояснили в комитете дорожного хозяйства.

Начальная максимальная цена двухгодичного контракта — 330 млн. 560 тыс. рублей.

Уже в этом году исполнитель должен расчистить северную сторону улицы Худякова от поросли, убрать деревья, установить опоры наружного освещения по программе «Чистое небо». Затем необходимо будет приступить к переустройству сетей, расширению проезжей части и устройству инженерных коммуникаций. На 2023 год намечено финальное благоустройство.

Напомним, в Челябинске также расширяют улицу Бейвеля в микрорайоне Парковый.