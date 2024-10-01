В Челябинске объявили конкурс на пост мэра города

Депутаты гордумы выберут главу Челябинска 7 ноября

Депутаты Челябинской гордумы официально объявили о начале приема документов на конкурс на должность мэра города. Он пройдет с 7 по 17 октября, а сам конкурс состоится 7 ноября. Кандидатам в мэры Челябинска нужно будет ответить на 30 вопросов и подготовить 15-минутное выступление, сообщается на сайте Челябинской гордумы.



Документы от кандидатов будут принимать с 7 по 17 октября. Конкурс пройдет 7 ноября. В составе конкурсной комиссии восемь человек. Четверых избрала городская дума, их кандидатуры вынес на голосование председатель Сергей Буяков. Большинством депутатских голосов были утверждены в составе комиссии сам спикер, его зам Кирилл Матвеев, а также начальник управления муниципальной службы и противодействия коррупции думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова. Еще четырех членов комиссии назначит лично губернатор Челябинской области.

«Мы будем задавать кандидатам острые вопросы и по городскому хозяйству, и по иным аспектам работы. Уверен, что сможем выбрать достойного», — сообщил председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков.

Напомним, что 24 сентября Наталья Котова официально покинула пост мэра. Врио главы города был назначен Александр Астахов.

Автор: Лилия Полякова