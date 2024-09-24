Александр Астахов сменит Наталью Котову на посту главы Челябинска

Его кандидатуру одобрили все депутаты

Сегодня, 24 сентября, глава Челябинска Наталья Котова официально покинула свой пост. Врио руководителя города станет Александр Астахов, который ранее занимал должность замглавы по городскому хозяйству.



Сегодня состоялось первое заседание Челябинской городской думы. На нем Наталья Котова поблагодарила коллег за работу.

Отставку Натальи Котовой депутаты приняли единогласно. Напомним, теперь уже экс-мэр областного центра переходит на работу в Совет Федерации.

Кандидатуру Александра Астахова одобрили все депутаты.