В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» этим летом в Челябинске благоустроят 14 общественных пространств, сообщили в пресс-службе мэрии.
Семь из них были выбраны жителями города весной 2024 года на платформе обратной связи. Победителями стали:
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южная сторона проспекта Победы на участке от улицы Молдавской до Салавата Юлаева;
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центральная и левая часть сквера по улице Молодогвардейцев;
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парк «Плодушка»;
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территория перед школой № 141 по улице 60‑летия Октября, 26а;
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улица Свободы от улицы Евтеева по четной стороне до пересечения с улицей Российской, по нечетной — до дома 102 по улице Свободы;
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территория вблизи дома № 73 по улице 2‑й Эльтонской со стороны существующего городского пляжа;
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сквер у Кардиоцентра.
На сэкономленные в ходе торгов бюджетные средства принято решение обустроить еще несколько территорий. За дополнительные объекты горожане голосовали с 15 по 23 февраля. Все участки находятся вблизи домов, на некоторых из них регулярно появлялись незаконные автостоянки и киоски.
По итогам голосования новую жизни получат пространства:
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у дома по улице Ворошилова, 57;
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у дома по Комсомольскому проспекту, 78;
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у дома по улице Агалакова, 50;
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у дома по улице Богдана Хмельницкого, 14а;
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на пересечении Троицкого тракта и переулка Дачного;
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у дома по улице Первой Пятилетки, 10;
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у дома по улице Воровского, 34.
Близи дома по улице Агалакова, 50 находится парковка, где в начале этого года бродячие собаки напали на школьника.