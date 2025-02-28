Проблемную челябинскую парковку с бродячими собаками превратят в общественное пространство

В городе появится 14 благоустроенных территорий

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» этим летом в Челябинске благоустроят 14 общественных пространств, сообщили в пресс-службе мэрии.

Семь из них были выбраны жителями города весной 2024 года на платформе обратной связи. Победителями стали:

южная сторона проспекта Победы на участке от улицы Молдавской до Салавата Юлаева;

центральная и левая часть сквера по улице Молодогвардейцев;

парк «Плодушка»;

территория перед школой № 141 по улице 60‑летия Октября, 26а;

улица Свободы от улицы Евтеева по четной стороне до пересечения с улицей Российской, по нечетной — до дома 102 по улице Свободы;

территория вблизи дома № 73 по улице 2‑й Эльтонской со стороны существующего городского пляжа;

сквер у Кардиоцентра.

На сэкономленные в ходе торгов бюджетные средства принято решение обустроить еще несколько территорий. За дополнительные объекты горожане голосовали с 15 по 23 февраля. Все участки находятся вблизи домов, на некоторых из них регулярно появлялись незаконные автостоянки и киоски.

По итогам голосования новую жизни получат пространства:

у дома по улице Ворошилова, 57;

у дома по Комсомольскому проспекту, 78;

у дома по улице Агалакова, 50;

у дома по улице Богдана Хмельницкого, 14а;

на пересечении Троицкого тракта и переулка Дачного;

у дома по улице Первой Пятилетки, 10;

у дома по улице Воровского, 34.

Близи дома по улице Агалакова, 50 находится парковка, где в начале этого года бродячие собаки напали на школьника.