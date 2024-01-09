В Челябинске обрыв контактного провода остановил движение трамваев у Теплотеха

Транспорт стоит во все стороны от перекрестка

В Челябинске закрыто движение трамваев во все стороны от перекрестка проспекта Победы и улицы Кирова (район Теплотехнического института). Причина — обрыв контактного провода. Об этом сообщило транспортное предприятие ООО «ЧелябГЭТ».

На время устранения аварии трамваи едут с ЧМК до депо № 2 и до улицы Чичерина. С ЧТЗ — до ЧГРЭС, ЧЭМК и депо № 1.

Напомним, сегодня утром многие жители Челябинска не смогли вовремя приехать на работу из-за массового сбоя в работе городского транспорта. В частности, из-за обрыва контактного провода в районе железнодорожного вокзала не ходили трамваи по улице Цвиллинга.