В Челябинске обманутые дольщики недостроя на северо-западе получат компенсацию

Выплаты поступят в ближайшее время

В Челябинске обманутые дольщики недостроя № 51 по улице Бейвеля получат денежное возмещение. К такому решению в пятницу, 6 мая, в Москве пришел наблюдательный совет Фонда развития территорий. Выплаты поступят в ближайшее время. Протокол совещания совета опубликован на сайте правительства РФ.

Дом № 51 по улице Бейвеля в Челябинске попал в число 15 объектов в 10 регионах страны, по которым наблюдательный совет принял решение о выплате компенсации. По словам председателя наблюдательного совета, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, в ближайшее время будут восстановлены права более 700 дольщиков.

«Приняли решение помочь еще 716 дольщикам. Они купили жилье в 15 домах и, к сожалению, пострадали от недобросовестных застройщиков, которые квартиры не достроили и не передали. Эти дольщики получат компенсации, из бюджета выделим более 2,3 млрд рублей», — сказал он.

Информацию о старте выплат по указанным объектам Фонд развития территорий опубликует на своем официальном сайте — фрт.рф в ближайшее время.

«Дома, рассмотренные наблюдательным советом, находятся в Московской, Самарской, Томской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Карелия и Чувашия. Свои обязательства перед дольщиками не выполнили 12 застройщиков, однако благодаря механизмам фонда права граждан будут восстановлены», — подчеркнул главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.

По данным регионального Минстроя, всего в соответствии с заключенным соглашением на выплаты будут направлены средства Фонда в размере 27 927 874,84 рубля.

Напомним, областной Фонд развития территорий выберет застройщика для проблемного недостроенного жилищного комплекса «Бриз» на улице Университетская Набережная в Челябинске. К осени 2023 года еще один дом комплекса должен быть достроен.