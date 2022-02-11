В Челябинске областной суд запретил строительство катка в лесу на северо-западе

Аукцион по возведению спорткомплекса уже отыграли

В Челябинске планировалось возведение крытого катка УралГУФКа неподалеку от перекрестка улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Евгения Родионова и рядом с Центром олимпийской подготовки по хоккею. Он планировался для посещения студентами, школьниками и другими горожанами. Однако оказалось, что планам не суждено сбыться — Челябинский областной суд удовлетворил иск горожан, которые выступили против стройки. Производство по делу появилось на сайте суда.

Объект площадью 5,5 тыс. кв. м уже отыграли на аукционе. Заказчиком работ является компания «Единый заказчик в сфере строительства», а подрядчиком стала компания «Белстрой» из Самары. Стоимость работ по результатам торгов оценили в 424,4 млн рублей. Однако теперь проект придется пересмотреть.

Участок березового леса, называемый в народе Тополинной аллеей, напротив ЖК «Ньютон» городские власти планировали застроить катком и возвести многоэтажный жилой дом.

Сегодня суд удовлетворил иск горожан, которые представили документы, что земельный участок по функциональным зонам соответствует категории «парки и скверы». Суд признал противоречие федеральному законодательству нормативных правовых актов мэрии относительно этого участка.