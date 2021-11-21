В Челябинске назвали победителей хакатона по искусственному интеллекту

К финалистам с приветственным словом обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 21 ноября, в Челябинске назвали победителей девятого хакатона по искусственному интеллекту. Лучших выбирали в двух кейсах: «Цифровой авиадиспетчер» и «Искусственный интеллект на страже качества российских товаров». В числе победителей и призеров оказались сразу три южноуральские команды. Их поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей Антон Сериков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодняшний хакатон, который длился несколько дней, собрал сорок пять команд — это один из рекордов региональных хакатонов за все время. Действительно, многие ребята из Челябинской области, из других регионов сверяют свои возможности, свои силы и в честной справедливой борьбе определяют лучших, тем более, я на сто процентов уверен, те задачи, которые вы сегодня решали, эти задачи полезны, важны для нашего общества, и то, что вы сегодня закладываете в ходе соревнований, по сути, в будущем превратится и будет реализовано в конкретном улучшении»— сказал Алексей Текслер участникам мероприятия.

Также губернатор поблагодарил руководителей платформы «Россия — страна возможностей» за то, что она объединяет различные направления, в том числе, такие как прошедший хакатон.

«Очень успешный формат, мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится в различных направлениях. Благодарю всех. Я уверен, что, как всегда это бывает — победили сильнейшие. Но, даже те, кто не победили, я надеюсь, получили опыт для того, чтобы эти победы пришли чуть позже»,— добавил Алексей Текслер.

22 команды, которые вышли в финал, в течение 48 часов решали два кейса: «Искусственный интеллект на страже качества российских товаров» и «Цифровой авиадиспетчер». В первом кейсе победителем стала команда из Челябинской области OSError. Второе место досталось команде JetFork из Свердловской области. Третье место также заняла южноуральская команда «Сундук Байеса».

В кейсе «Цифровой авиадиспетчер» первое место завоевала команда из Москвы AeroFlex, второе место — также московская команда «Московские Зайцы», третье место — команда CVisTeam из Челябинской области.

За первое место командам присудили по 200 тысяч рублей, за второе — по 125 тысяч рублей, за третье — по 75 тысяч рублей.

«Приятно наблюдать за тем, как развивается ИИ-отрасль нашей страны. Немного статистики: на хакатон зарегистрировались 180 участников, причем 110 человек — представители Челябинской области. Регион оказался очень богатым на молодых ИИ-специалистов. Всего же у нас представлены 20 регионов. Отдельную благодарность хочу выразить правительству Челябинской области и министерству информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области за такой теплый и радушный прием, а также за предоставленную возможность собраться всем вместе, чтобы решать сложные, но такие важные для государства и бизнеса задачи»,— сказал Антон Сериков.

Напомним, в конце ноября команда из Челябинской области night_stress_testing прошла в финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», заняв третье место в кейсе Fire-vision от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и MMS Rescue. Итоги конкурса подведут в начале декабря.