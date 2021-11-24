В Челябинске самые дружные семьи впервые получат премию «Зерна»

Итоги конкурса подведут 28 ноября, в День матери, в Камерном театре

28 ноября в Челябинске состоится финал Общественной семейной награды «Зерна». Семья-победитель отправится на загородный отдых, сообщает пресс-служба Общественной палаты Челябинской области.

21 семья, прошедшая в финал, покажет членам жюри специально подготовленные ролики о семейных ценностях, а также представит себя в творческом номере через «зерно» семьи — основной посыл в общество, который участники подготовили вместе к коучем проекта. Также зрителям представят созданные финалистами родословные древа: их поместят в фойе Камерного театра, где пройдет награждение самой дружной и яркой семьи Южного Урала.

«В жюри Общественной семейной награды „Зерна“ вошли представители общественных организаций и органов власти, в том числе министерства социальных отношений Челябинской области, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова. Семья-победитель получит главный приз — семейный загородный отдых»,— уточнили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Награждение состоится 28 ноября, в День матери, в Камерном театре в 11:00.

Отметим, в финал вышла 21 семья в семи номинациях: «Семья с заботой о будущем», «Семья национальная», «Семья на спорте», «Семья в эфире», «Несмотря ни на что», «Семья в деле» и «Семья на творчестве». Участие приняли семьи почти из всех городов и районов Челябинской области.

Напомним, прием заявок начался летом и завершился 30 сентября.