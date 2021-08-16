Для жителей Челябинской области учредили новую семейную награду

Прием заявок уже открыт и продлится до 30 сентября

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина на пресс-конференции 16 августа рассказала о новом семейном конкурсе «Зёрна». Его цель — рассказать о простых счастливых семьях, проживающих в нашем регионе. Прием заявок уже стартовал и продлится до конца сентября.

По словам министра, во время проведения конкурса «Снеговики-добряки» многие достойные семьи не прошли по условиям конкурса: у них не происходило никаких драматичных жизненных ситуаций. Однако их истории — достойный пример для молодых пар или людей, у которых не было опыта счастливых семейных отношений. Поэтому возникла необходимость создать награду для обыкновенных благополучных семей, готовых поделиться своей историей.

Критерии семейного конкурса «Зёрна» следующие: пара должна состоять в официальном браке, иметь ребенка или детей младше 18 лет (кровных или приемных). Супруги должны быть совершеннолетними и проживать в Челябинской области. Заявку можно подать от имени физического лица либо некоммерческой организации через семейный портал Челябинской области до 30 сентября. По ходу конкурса семьи будут узнавать новое в мастер-классах от партнеров, участвовать в совместных фотосессиях и других мероприятиях.

Заявки принимаются в семи номинациях:

«Семья в деле» — семья реализует социальный или бизнес-проект, направленный на положительные изменения в обществе.

«Семья на спорте» — минимум два члена семьи занимаются одним и тем же видом спорта.

«Семья в эфире» — родитель, который транслирует личный родительский опыт и семейные ценности в социальных сетях: «Инстаграм», «ВКонтакте», «ТикТок», YouTube или других площадках.

«Семья с заботой о будущем» — семья, которая живет и транслирует здоровый образ жизни и здоровые привычки.

«Несмотря ни на что» — семья, которая, несмотря на кризисную ситуацию ранее, сейчас живет благополучно и счастливо. Могут принимать участие семьи, где детей воспитывает один родитель.

«Семья национальная» — семья, которая принадлежит к одной или нескольким национальностям, чтет национальные традиции.

«Семья на творчестве» — минимум два члена семьи занимаются совместным творческим делом: например рисуют или играют на музыкальных инструментах.

«Мы рассчитываем на 1000 заявок, из них отберем финалистов — 21 семью, по три финалиста в каждой номинации. Все участники напишут истории своих семей, так они смогут обратить на себя внимание, даже если у них не получится победить. Также мы хотим, чтобы финалисты сняли социальный ролик, например про сохранение традиций. Его можно было бы использовать и за рамками проекта», — отметила Ирина Буторина.

Организаторы планируют подготовить подарки для всех участников, однако победителей ждут особые призы. Награждение самых-самых назначено на символичную дату — День матери, 28 ноября. Однако, по словам Ирины Буториной, цель — не просто вручить награду. Важно мотивировать победителей открыть агентство семейных отношений, клуб или заняться каким-нибудь другим социально значимым проектом.

Ранее Всероссийский конкурс «Семья года» подвел итоги. Победителями в номинации «Семья — хранитель традиций» стали Гузовы из села Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области.