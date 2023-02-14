В Челябинске назначили начальника контрольно-ревизионного управления мэрии

Службу возглавил юрист Андрей Овчинников

В челябинской мэрии — кадровые изменения. Вместо Павла Чеурина, который покинул пост по собственному желанию, начальником контрольно-ревизионного управления городской администрации назначили Андрея Овчинникова. В мэрии города рассказали, что ранее он работал замначальника правового управления.

Андрей Овчинников назначен начальником контрольно-ревизионного управления администрации города Челябинска с 13 февраля 2023 года. Он окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция» в 2005 году. До 2012 года работал в правовом отделе администрации Тракторозаводского района. С 2012 года работал в администрации города, пройдя путь от главного специалиста до заместителя начальника правового управления.

Прежний руководитель контрольно-ревизионного управления Павел Владимирович Чеурин покинул пост по собственному желанию.

Ранее в Челябинской городской думе избрали нового председателя Контрольно-счетной палаты. Службу ревизоров возглавила бывший руководитель городского комитета финансов Наталья Кузнецова. Она сменила ушедшую раньше срока истечения полномочий Наталью Гутову. Ранее прокуратура усмотрела в деятельности последней конфликт интересов. На место начальника комитета финансов администрации Челябинска назначили Викторию Шин.



