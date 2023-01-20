Председателем комитета финансов администрации Челябинска стала Виктория Шин

Ранее она занимала должность заместителя

Председателем комитета финансов администрации Челябинска назначена Виктория Шин. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктория Шин окончила в 2008 году Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Работала в управлении финансов администрации Челябинска специалистом 1 категории. Прошла трудовой путь до должности заместителя председателя комитета финансов администрации Челябинска.

Напомним, предыдущая глава комитета финансов Ирина Кузнецова в ноябре 2022 года перешла на должность председателя контрольно-счетной палаты города.

Ранее заместителем главы города по строительству назначили Александра Перемыкина.