В Челябинске наладят производство систем флеш‑мониторинга для детей с диабетом

Этими приборами импортного производства власти региона с 2022 года обеспечивают малышей бесплатно

В Челябинской области наладят производство отечественных систем флеш-мониторинга для измерения уровня глюкозы в крови детей с сахарным диабетом. Это станет важным шагом к замещению импортных приборов, которыми в 2022 году власти региона бесплатно обеспечивают малышей. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, посетив с рабочим визитом лаборатории Южно-Уральского государственного университета.



По словам Ирины Текслер, раньше было выгодно использовать товары зарубежного производства. Но сегодня пришли к выводу — пусть дороже, но будет производиться в России. В идеале — в Челябинской области.

«На этот год дети полностью обеспечены системами флеш-мониторинга. Но не секрет, что производятся они за рубежом. Одного прибора хватает всего на две недели, потом его надо менять. Достаточно большая себестоимость, поэтому семьям нужна государственная поддержка. Но как дальше будет происходить, пока непонятно. Хотелось бы на 2023 год закупать системы в России. Такую задачу поставила перед специалистами ЮУрГУ, потому что они вели разработки в этом направлении. Думаю, к концу текущего года мы сможем получить результат», — рассказала Ирина Текслер.

Опыт у ученых вуза есть. В центре спортивной науки Института спорта туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ, к примеру, уже разработали ортопедические стельки, устройства для реабилитации при травмах, умный школьный стул, тренажеры нового поколения и многое другое.





В ходе визита Ирина Текслер также посетила Центр компьютерного инжиниринга и лабораторию суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ. Как председателю попечительского совета продовольственного фонда «Русь», помогающего продуктовыми наборами оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям, ей было интересно ознакомиться с возможностями челябинских конструкторов в области машиностроения.

«Сталкиваемся с ежедневными проблемами по разгрузке продуктов и формированию наборов. Приезжают фуры, и ребята это делают вручную. Давно стоял вопрос о приобретении погрузчиков, которые нам могут разгружать тонны товаров. Техника производится за рубежом, она дорогостоящая — 40—45 тысяч евро. Сегодня попросила конструкторов ЮУрГУ сделать для нас такую машину», — отметила Ирина Текслер.





Опыт создания уникальных отечественных машин у челябинских конструкторов колоссальный. В Центре компьютерного инжиниринга в настоящее время специалисты работают над созданием экологичных машин для уборки улиц и дворов, арктического автобуса, сохраняющего в случае нештатной ситуации тепло в течение трех суток в условиях 50-градусных морозов, а также аэродромные машины нового поколения.

«В лаборатории сегодня видели машины, которые скоро будут чистить нашу взлетно-посадочную полосу в аэропорту Курчатова в непогоду. Жители Челябинской области заинтересованы, чтобы самолеты летали регулярно, и отечественная спецтехника в этом поможет», — отметила Ирина Текслер.





Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков подчеркнул, что в вопросе импортозамещения инжиниринг в настоящее время приобрел особую популярность. У университета в три раза увеличились заказы на разработку систем. В особенности — на создание машин, купить которые в настоящее время проблематично.

«К нам поступают заказы по реинжинирингу почти со всех уголков страны. Центр активно этим занимается», — сказал Александр Шестаков.





Общественный деятель высоко оценила созданный в вузе суперкомпьютер. Ирина Текслер убедилась, что не зря он занимает 19-е место по мощности среди созданных в странах СНГ. Он играет важную роль не только в прогнозировании погоды, определении уровня загрязнения окружающей среды, в отрисовке компьютерной графики для киноиндустрии, но и используется для промышленного производства и научных вычислений.