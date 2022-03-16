В Челябинской области детям с диабетом начали бесплатно выдавать системы флеш-мониторинга FreeStyle Libre для непрерывного контроля уровня сахара. Теперь 1020 юным пациентам не придется ежедневно проходить через болезненную процедуру прокола пальцев для замеров глюкометром — все необходимые замеры датчик производит автоматически. Контроль за мониторингом родители могут осуществлять с помощью смартфона.
«Моей дочке 8 лет, она болеет сахарным диабетом два года. Цена такого датчика на сегодняшний день — 4490 рублей. Работает он две недели, то есть на месяц необходимо два аппарата. К сожалению, не все семьи могли себе позволить это оборудование. Все-таки сумма значительная. Сейчас благодаря Челябинской областной больнице, правительству Челябинской области и Ирине Текслер мы сможем облегчить нашим детям такое тяжелое заболевание», — не скрывая слез, рассказала челябинка Ольга Орехова.
Система флеш-мониторинга крепится с помощью специального клея в зоне предплечья и помогает контролировать уровень глюкозы в режиме реального времени. Сенсор каждую минуту автоматически тестирует уровень сахара в межклеточной жидкости и сохраняет результаты тестирования в память до восьми часов с интервалами в 15 минут. Использование этой системы не вызывает воспалительной реакции или дискомфортных ощущений, поэтому он может использоваться у пациентов младшего возраста.
«Проблема обеспечения детей флеш-мониторами существовала всегда. Государство выделяет тест-полоски для определения сахара в крови, выделяет средства для инсулина, но для непрерывного мониторинга нужны эти аппараты. Только шесть регионов могут себе позволить бесплатно выдавать детям, страдающим сахарным диабетом, эти мониторы. Нас поддержал губернатор Челябинской области, правительство, выделили деньги, и с этого года в регионе начали выдавать эти устройства бесплатно. Я очень рада, что у нас это получилось сделать. Мы можем смело смотреть в глаза родителям малышей и помогать им в борьбе с этим недугом. Больше не придется колоть пальчики, улучшится качество их жизни», — рассказала общественный деятель, основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.
«Фонд 2020» выступал одним из соинициаторов этой программы.
По словам главного врача Челябинской областной больницы Галины Киреевой, в учреждении определен порядок выдачи мониторов самоконтроля.
«Мы просчитали соотношение, сколько у нас детей с сахарным диабетом нуждаются в сенсорном мониторинге, сколько — в непрерывном мониторинге с помощью данной флеш-системы. Успели объявить аукционы. Состоялись торги. Закупили соответственно 18 000 флеш-мониторингов и 6000 сенсоров», — уточнила Галина Киреева.
В Челябинской области современными устройствами обеспечат 1020 детей с сахарным диабетом.
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