В Челябинске наградили водителя службы доставки за спасение сбережений пенсионера

Благодаря его бдительности пожилой челябинец сохранил свыше полумиллиона рублей

В челябинском управлении МВД наградили водителя службы доставки Кирилла Пономарева, который при выполнении очередного заказа проявил бдительность и помог пенсионеру сохранить свыше полумиллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в середине октября. Водитель получил задание отвезти посылку в Екатеринбург. Заказчиком был пожилой мужчина. Сотрудник службы доставки, узнав, что в посылке находится крупная сумма — почти 600 тысяч рублей — заподозрил неладное и обратился в полицию. Правоохранители приехали к пенсионеру, чтобы все выяснить. Подозрения водителя подтвердились: пожилой челябинец был под влиянием мошенников. Деньги ему вернули.

«Врио начальника управления МВД России по Челябинску полковник полиции Михаил Власов лично поблагодарил Кирилла Пономарева, а также его товарища Дмитрия Яроша, находившегося с ним в момент получения заказа, за помощь в предотвращении преступления. Вручая им благодарственные письма, Михаил Власов отметил, что поступок челябинцев является примером высокой социальной ответственности»,— рассказали в ведомстве.

От общественного совета при УМВД водитель службы доставки также получил ценный подарок.

В полицейском главке отметили, что это не единственный случай, когда бдительные южноуральцы помогают в борьбе с мошенничеством.