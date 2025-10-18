Таксист спас деньги челябинского пенсионера от мошенников

Мужчину поощрят за проявленную гражданскую позицию

В Челябинске бдительный таксист спас 75-летнего пенсионера от потери полумиллиона рублей. О подозрительном заказе он сообщил полицейским, которые выяснили, что пожилой челябинец пытался передать крупную сумму мошенникам. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Таксист рассказал, что пенсионер передал ему сумку и попросил отвезти ее в Екатеринбург якобы его родственникам. Узнав, что в сумке находится крупная сумма — почти 600 тысяч рублей, мужчина заподозрил неладное. Не желая быть втянутым в мошенническую схему, он позвонил в полицию.

Полицейские приехали к пенсионеру и выяснили, что он попал под влияние мошенников. Им удалось отговорить мужчину от необдуманного поступка. Деньги пожилому челябинцу вернули.

По факту покушения на совершение мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские приняли решение поощрить таксиста за неравнодушие и проявленную гражданскую позицию.