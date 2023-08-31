В Челябинске начнется второй этап обновления контактной сети для троллейбусов

Основные работы завершат весной следующего года

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект второго этапа модернизации троллейбусной контактной сети. Как сообщили в холдинге «Синара — Транспортные Машины», специалистам предстоит смонтировать порядка 90 км сетей, заменить аварийные опоры, системы подвесов и провода. Там, где на маршрутах предусмотрен автономный ход, установят специальные ловушки для «рогов». Работы стартуют в сентябре этого года на 14-м маршруте, соединяющем сразу три района Челябинска.

«Получение положительного заключения государственной экспертизы позволяет нам приступить к дальнейшей модернизации контактной сети. В результате завершения этого этапа будет обновлена вся контактная троллейбусная сеть Челябинска», — заявил директор проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник.

По его словам, все работы будут вестись с сохранением троллейбусного движения в городе. Основные строительно-монтажные работы завершат до мая 2024 года. Инфраструктура обновится на большинстве маршрутов, по которым курсируют «рогатые» в разные районы Челябинска: № 5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 26.

Кстати, работы первого этапа модернизации контактной сети планируют завершить этой осенью. Речь идет об обновлении инфраструктуры для маршрутов № 12 и 19, а это 40% от всей контактной сети в городе. Отдельно пройдет настройка под параметры работы троллейбусов.

Параллельно с этим на мощностях нового завода городского электротранспорта производят новые троллейбусы «Синара-6254», которые полностью заменят старый парк «рогатых» в Челябинске. Журналисты ИА «Первое областное» стали одними из первых, кто прокатился на новом троллейбусе, а недавно машины вывели на обкатку по дорогам. Напомним, губернатор Алексей Текслер заявил, что весь парк общественного транспорта в областном центре полностью обновят в 2024 году.