В Челябинске начинается строительство МФЦ для миграционной службы

Работы завершат до конца 2022 года

В Калининском районе Челябинска начинается строительство многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Это поможет решить вопрос доступности услуг в сфере миграции, сообщили в пресс-службе мэрии.

Учреждение возведут на улице Университетской Набережной рядом с действующим МФЦ. Строительство завершат в декабре 2022 года.

«Генеральный подрядчик 12 февраля приступит к подготовке строительной площадки. Для вертикальной планировки участка на основании разрешения, выданного управлением экологии, будет произведен снос 94 деревьев (лиственных пород) и 4 кустарников, часть деревьев находится в ослабленном состоянии. Взамен на территории Калининского района в весенне-летний период будет высажено 107 деревьев, устроено 704 квадратных метра газона с посевом многолетних злаковых трав и 4 кустарника», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Компания из города Березовского Свердловской области «НПА-Профиль-ПУ» победила как единственный участник в аукционе на строительство МФЦ. Торги проводило областное учреждение «Челябоблинвестстрой». Контракт с фирмой заключили по начальной цене 253,6 млн рублей.