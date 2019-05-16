/ В Челябинске начинается плановый ремонт тепловых сетей

Жителям рекомендуют обратить внимание на изменения маршрутов.

В летний сезон в Челябинске пройдет ремонт тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов. В 2019 году запланирована замена трубопроводов на 27 участках. В рамках программы ремонтные работы будут проведены во всех районах города.

Рекомендуем жителям и гостям мегаполиса соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

В мае ремонтные работы будут проводиться с 15 мая по 5 июня на улице Доватора (возле Цеховой), с 15 мая по 15 июля на Свердловском проспекте (возле Труда), с 10 мая по 30 июне на улице Подольская (возле Мурманского переулка), с 17 мая по 17 июля на улице Батумская (возле Энергетиков), с 17 мая по 16 июля на улице Шота. Руставели (возле Гагарина), с 20 мая по 20 июля в микрорайоне № 22.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов, заранее планировать свой путь и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.