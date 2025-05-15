В Челябинске начался масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей

В приоритете в данный момент два крупных объекта

В Челябинске стартовала масштабная ремонтная кампания сетей водоснабжения и водоотведения. В приоритете — два крупных объекта, ремонт которых ведется в активной фазе, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Лошкин.

На улице Куйбышева идет замена изношенного железобетонного коллектора 1969 года постройки протяженностью почти 300 метров. Работы начались раньше запланированного срока из-за аварии, произошедшей 1 мая. Сейчас завершаются земляные работы, демонтирован аварийный участок и ведется укладка новой трубы. Подрядчик планирует завершить ремонт к середине июня, а к октябрю полностью заменить коллектор бестраншейным методом.

«Таким же способом будут заменены почти 700 метров аварийного коллектора на улице Братьев Кашириных в районе здания ДОСААФ. Сложный объект с точки зрения рельефа», — сообщил Алексей Лошкин.

Подрядчик подготовил подъездные пути и приступил к очистке коллектора. Завершение работ запланировано на конец июля.

В текущем году планируется ремонт и строительство более 95 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Алексей Лошкин контролирует лично ход работ на проблемных участках.

Ранее сообщали, в каких домах в Челябинске отключат горячую воду с 20 мая.