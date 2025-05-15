В каких домах Челябинска отключат горячую воду с 20 мая

Перечень увеличен на 76 зданий

В Челябинске расширен список многоквартирных домов и объектов социальной сферы, где с 20 мая на две недели отключат горячую воду. В перечень добавлены 69 жилых домов и 7 соцучреждений в Ленинском районе города, сообщает компания «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, временное ограничение горячего водоснабжения связано с началом гидравлических испытаний теплосетей, которые затронут все районы города. ГВС временно отключат в 1207 жилых домах и 183 объектах социальной сферы.

Продлится первый этап гидравлических испытаний до 3 июня включительно. Исключение — объекты в Металлургическом районе, там опрессовки завершатся 16 июня.

1-й этап — с 20 мая по 16 июня (контур)

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район