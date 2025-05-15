В Челябинске расширен список многоквартирных домов и объектов социальной сферы, где с 20 мая на две недели отключат горячую воду. В перечень добавлены 69 жилых домов и 7 соцучреждений в Ленинском районе города, сообщает компания «УСТЭК-Челябинск».
Напомним, временное ограничение горячего водоснабжения связано с началом гидравлических испытаний теплосетей, которые затронут все районы города. ГВС временно отключат в 1207 жилых домах и 183 объектах социальной сферы.
Продлится первый этап гидравлических испытаний до 3 июня включительно. Исключение — объекты в Металлургическом районе, там опрессовки завершатся 16 июня.
1-й этап — с 20 мая по 16 июня (контур)
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