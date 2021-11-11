В Челябинске начались проверки соблюдения требований обязательной вакцинации от COVID‑19

Непривитых сотрудников будут отстранять от работы, а руководителей штрафовать

Роспотребнадзор начал проверять соблюдение требований постановления главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий. Согласно документу, до сегодняшнего дня, 11 ноября, работники указанных в документе сфер должны сделать первую прививку от COVID-19, до 11 декабря — вторую. За невыполнение этих требований работодателям грозят многотысячные штрафы, а сотрудникам сферы образования открыто говорят об отстранении от работы без сохранения зарплаты. Подробнее о рейде надзорного органа — в материале корреспондента Первого областного информационного агентства.



На сегодня обязательной вакцинация является только для представителей разных групп риска, полный список которых указан в документе. Среди них южноуральцы, которые по роду занятий очень много общаются с земляками вживую и могут стать переносчиками вируса или заболеть сами. Первым компонентом вакцины они должны привиться до 11 ноября, вторым — до 11 декабря. Исключение — люди с официальным медицинским заключением о наличии медотвода.

Отстранят от работы без сохранения зарплаты

Проверку представители надзорного ведомства начали с детского сада № 39 на улице Академика Сахарова, 24. Здесь работает 59 сотрудников, из которых прививку из-за медотвода не поставили всего четыре человека, восемь — находятся в декрете.

«Начиная с 11 ноября руководители учреждений будут принимать меры по отстранению от работы сотрудников без прививки и противопоказаний к вакцинации. Также с сегодняшнего дня начинаем проводить документальную проверку: с каждого руководителя образовательных учреждений будем запрашивать информацию о количестве сотрудников, сделавших прививку от коронавируса и числе работников с медотводами», — рассказала заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Елена Мурашова.





Пока фактов отстранения педагогов от работы в регионе нет. По словам Елены Мурашовой, у них еще есть время, так как с сегодняшнего дня начался второй этап вакцинации. До этого срока экстренные меры в виде штрафов до 11 декабря налагать не будут — обойдутся разъяснительной работой о важности вакцинации.

«В постановлении определены две даты для вакцинации, то есть полностью вакцинация должна завершиться к 11 декабря. Его цель — не применить драконовские меры, а чтобы люди осознали необходимость этой меры в условиях пандемии коронавируса. Это время нужно, чтобы была возможность перестроиться. После 11 декабря вступает в силу трудовое законодательство, когда мы можем отстранить сотрудника от работы, если он не выполнил требование постановления главного государственного санитарного врача. Оно полностью определено 157 Федеральным законом об иммунологическом благополучии населения и 76 статьей Трудового кодекса. Здесь все законно», — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Елена Коузова.





В целом в системе образования Челябинской области 75% сотрудников привиты полностью. Подавляющее большинство оставшихся 25% привито первым компонентом вакцины. У остальных есть официальный медотвод из-за обострения хронического заболевания либо перенесенного в течение последних шести месяцев ковида.

«Возможно, будут единичные сотрудники, которые занимают какую-то не очень понятную и плохо мотивируемую с их стороны позицию. Но в этом случае они будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы. Самое главное, что они должны понять, — потом их без вакцины не примут. У нас еще есть время, чтобы поработать с теми, кто пока отказывается от прививки», — сказала Елена Коузова.

Предпринимателей оштрафуют

Сфера торговли также попадает под обязательную вакцинацию в Челябинской области. Поэтому рейд регионального управления Роспотребнадзора продолжился в ООО «Агроторг» торговой сети «Пятерочка» на Проспекте победы, 163. У сотрудников торгового зала проверили наличие QR-кода. Документы оказались в порядке.

«Сегодня проверка проводилась в соответствии с планом, утвержденным органами прокуратуры на 2021 год. Помимо этого мы направляем сейчас запросы руководителям предприятий, оказывающих услуги торговли и общественного питания, с требованием предоставить списки сотрудников, подлежащих вакцинации. Просим указать, кто вакцинирован (в том числе первой прививкой), у кого медотвод (постоянный или временный), сколько человек имеет действующий QR-код после перенесенного COVID-19», — объяснила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Алла Жернова.





Затем происходит анализ данных, предоставленных работодателем. По словам Аллы Жерновой, сложностей с проверкой подлинности данных не возникает, потому что они все выгружены на сайте «Госуслуги» и доступ есть через любой смартфон.

«Также выполнение постановления проводится при поступлении информации из медучреждений о выявлении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у сотрудников предприятий торговли и общественного питания. В данном случае начинается проведение санитарно-эпидемиологического расследования, в рамках которого также запрашиваются списки сотрудников. Впоследствии все эти списки анализируются. При выявлении невыполнения постановления в отношении руководителя организации возбуждаются административные дела по части 1 статьи 19.5 КоАП („Невыполнение в срок законного предписания органа госнадзора“) и части 2 статьи 6.3 КоАП („Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“)», — уточнила Алла Жернова.





Штрафы по ним существенные. В первом случае должностным лицам придется заплатить 5000—10 000 рублей, юридическим — 50 000—100 000 рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Во втором — штрафы для должностных лиц в 10 раз больше, а для юридических максимальная сумма доходит до полумиллиона рублей.

«Материалы впоследствии направляются для рассмотрения в суды, от которых и зависит решение о наложении штрафа», — добавила Анна Жернова.

Лидеры по формированию коллективного иммунитета

Ответственно к вакцинации подошли предприятия Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, самый высокий уровень коллективного иммунитета в настоящее время отмечен на 14 из них.

В Челябинске на 74—83% привиты сотрудники цинкового, кузнечно-прессового и трубопрокатного заводов, АО «Транснефть-Урал» и ЮУЖД (филиала ОАО «РЖД»).

Аналогичные показатели у трех предприятий Магнитогорска — ПАО «ММК» и входящих в его группу ОАО «ММК-Метиз» и ООО «Механоремонтный комплекс».

На сегодняшний день привиты все сотрудники кыштымского радиозавода. На 79—89% — работники ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики имени Забабахина в Снежинске, Приборостроительный завод в Трехгорном и «Маяк» в Озерске, которые входят в группу компаний «Росатома».

Напомним, обязательную вакцинацию от ковида по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан в Челябинской области ввели с 11 октября. Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Хотя в постановлении за его подписью нет ни слова об отстранении непривитых сотрудников от работы, многие опасаются увольнения. Кто в Челябинской области может лишиться работы за отказ от прививки против коронавируса, Первое областное информагентство разбиралось с челябинским адвокатом по трудовому праву Полиной Портяновой.