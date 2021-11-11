Роспотребнадзор начал проверять соблюдение требований постановления главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий. Согласно документу, до сегодняшнего дня, 11 ноября, работники указанных в документе сфер должны сделать первую прививку от COVID-19, до 11 декабря — вторую. За невыполнение этих требований работодателям грозят многотысячные штрафы, а сотрудникам сферы образования открыто говорят об отстранении от работы без сохранения зарплаты. Подробнее о рейде надзорного органа — в материале корреспондента Первого областного информационного агентства.
На сегодня обязательной вакцинация является только для представителей разных групп риска, полный список которых указан в документе. Среди них южноуральцы, которые по роду занятий очень много общаются с земляками вживую и могут стать переносчиками вируса или заболеть сами. Первым компонентом вакцины они должны привиться до 11 ноября, вторым — до 11 декабря. Исключение — люди с официальным медицинским заключением о наличии медотвода.
Отстранят от работы без сохранения зарплаты
Проверку представители надзорного ведомства начали с детского сада № 39 на улице Академика Сахарова, 24. Здесь работает 59 сотрудников, из которых прививку из-за медотвода не поставили всего четыре человека, восемь — находятся в декрете.
«Начиная с 11 ноября руководители учреждений будут принимать меры по отстранению от работы сотрудников без прививки и противопоказаний к вакцинации. Также с сегодняшнего дня начинаем проводить документальную проверку: с каждого руководителя образовательных учреждений будем запрашивать информацию о количестве сотрудников, сделавших прививку от коронавируса и числе работников с медотводами», — рассказала заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Елена Мурашова.
Пока фактов отстранения педагогов от работы в регионе нет. По словам Елены Мурашовой, у них еще есть время, так как с сегодняшнего дня начался второй этап вакцинации. До этого срока экстренные меры в виде штрафов до 11 декабря налагать не будут — обойдутся разъяснительной работой о важности вакцинации.
«В постановлении определены две даты для вакцинации, то есть полностью вакцинация должна завершиться к 11 декабря. Его цель — не применить драконовские меры, а чтобы люди осознали необходимость этой меры в условиях пандемии коронавируса. Это время нужно, чтобы была возможность перестроиться. После 11 декабря вступает в силу трудовое законодательство, когда мы можем отстранить сотрудника от работы, если он не выполнил требование постановления главного государственного санитарного врача. Оно полностью определено 157 Федеральным законом об иммунологическом благополучии населения и 76 статьей Трудового кодекса. Здесь все законно», — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Елена Коузова.
В целом в системе образования Челябинской области 75% сотрудников привиты полностью. Подавляющее большинство оставшихся 25% привито первым компонентом вакцины. У остальных есть официальный медотвод из-за обострения хронического заболевания либо перенесенного в течение последних шести месяцев ковида.
«Возможно, будут единичные сотрудники, которые занимают какую-то не очень понятную и плохо мотивируемую с их стороны позицию. Но в этом случае они будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы. Самое главное, что они должны понять, — потом их без вакцины не примут. У нас еще есть время, чтобы поработать с теми, кто пока отказывается от прививки», — сказала Елена Коузова.
Предпринимателей оштрафуют
Сфера торговли также попадает под обязательную вакцинацию в Челябинской области. Поэтому рейд регионального управления Роспотребнадзора продолжился в ООО «Агроторг» торговой сети «Пятерочка» на Проспекте победы, 163. У сотрудников торгового зала проверили наличие QR-кода. Документы оказались в порядке.
«Сегодня проверка проводилась в соответствии с планом, утвержденным органами прокуратуры на 2021 год. Помимо этого мы направляем сейчас запросы руководителям предприятий, оказывающих услуги торговли и общественного питания, с требованием предоставить списки сотрудников, подлежащих вакцинации. Просим указать, кто вакцинирован (в том числе первой прививкой), у кого медотвод (постоянный или временный), сколько человек имеет действующий QR-код после перенесенного COVID-19», — объяснила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Алла Жернова.
Затем происходит анализ данных, предоставленных работодателем. По словам Аллы Жерновой, сложностей с проверкой подлинности данных не возникает, потому что они все выгружены на сайте «Госуслуги» и доступ есть через любой смартфон.
«Также выполнение постановления проводится при поступлении информации из медучреждений о выявлении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у сотрудников предприятий торговли и общественного питания. В данном случае начинается проведение санитарно-эпидемиологического расследования, в рамках которого также запрашиваются списки сотрудников. Впоследствии все эти списки анализируются. При выявлении невыполнения постановления в отношении руководителя организации возбуждаются административные дела по части 1 статьи 19.5 КоАП („Невыполнение в срок законного предписания органа госнадзора“) и части 2 статьи 6.3 КоАП („Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“)», — уточнила Алла Жернова.
Штрафы по ним существенные. В первом случае должностным лицам придется заплатить 5000—10 000 рублей, юридическим — 50 000—100 000 рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Во втором — штрафы для должностных лиц в 10 раз больше, а для юридических максимальная сумма доходит до полумиллиона рублей.
«Материалы впоследствии направляются для рассмотрения в суды, от которых и зависит решение о наложении штрафа», — добавила Анна Жернова.
Лидеры по формированию коллективного иммунитета
Ответственно к вакцинации подошли предприятия Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, самый высокий уровень коллективного иммунитета в настоящее время отмечен на 14 из них.
В Челябинске на 74—83% привиты сотрудники цинкового, кузнечно-прессового и трубопрокатного заводов, АО «Транснефть-Урал» и ЮУЖД (филиала ОАО «РЖД»).
Аналогичные показатели у трех предприятий Магнитогорска — ПАО «ММК» и входящих в его группу ОАО «ММК-Метиз» и ООО «Механоремонтный комплекс».
На сегодняшний день привиты все сотрудники кыштымского радиозавода. На 79—89% — работники ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики имени Забабахина в Снежинске, Приборостроительный завод в Трехгорном и «Маяк» в Озерске, которые входят в группу компаний «Росатома».
Напомним, обязательную вакцинацию от ковида по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан в Челябинской области ввели с 11 октября. Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Хотя в постановлении за его подписью нет ни слова об отстранении непривитых сотрудников от работы, многие опасаются увольнения. Кто в Челябинской области может лишиться работы за отказ от прививки против коронавируса, Первое областное информагентство разбиралось с челябинским адвокатом по трудовому праву Полиной Портяновой.