В Челябинске начали устанавливать знаки о запрете парковки рядом с мусорными баками

Водителей просят осознанно относиться к работе коммунальных служб

У контейнерных площадок в Челябинске начали устанавливать знаки о запрете парковки. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Такие знаки должны будут показать жителям дворов, что автомобили мешают вывозу отходов и срывают сроки обслуживания контейнерных площадок в районах.

Напомним, ранее врио мэра Алексей Лошкин поручил также размещать графики вывоза мусора, чтобы горожане знали, когда стоит убирать машины от баков. Для тех, кто не будет следовать графику, последует наказание — штрафстоянка.

Также мы недавно рассказывали, как челябинка пошла на принцип и не стала пропускать мусоровоз из двора.