Пошла на принцип: челябинка сбила график вывоза мусора в Парковом‑2

Девушка-водитель наотрез отказалась уступать дорогу коммунальной технике

Водитель мусоровоза оказался заблокирован в одном из дворов в Парковом‑2. Девушка за рулем легковушки категорически отказалась уступать дорогу коммунальной технике. О вопиющей ситуации рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

«Инцидент произошел 6 ноября у дома № 2 по улице Петра Сумина. Водитель мусоровоза после разгрузки баков на контейнерной площадке не смог отправиться к следующему адресу в маршрутном листе, поскольку автолюбительница не захотела сдать чуть назад и принять вправо, чтобы машины смогли разъехаться. Условия, судя по фотографиям, это позволяли», — говорится в сообщении.

Согласно пунктам 1.4 и 11.7 ПДД, на дорогах с установленным правосторонним движением транспортных средств, в случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу.

«Здравый смысл также подсказывает, что если едет коммунальная машина, скорая или пожарная, то осознанному водителю необходимо освободить проезд, чтобы не создавать препятствие спецслужбам. Водитель мусоровоза, в свою очередь, не стал включать заднюю передачу, опасаясь повредить припаркованные авто», — говорят в ЦКС.

Лишь спустя 15 минут девушка все-таки пропустила мусоровоз. Но данный инцидент повлек смещение графика обслуживания контейнерных площадок во всем микрорайоне, добавляют в компании.

Отметим, за первую неделю ноября мусоровозы два десятка раз не могли подъехать к мусорным бакам из-за машин.

Напомним, ранее мы сообщали, что и. о. главы Челябинска Алексей Лошкин поручил разместить графики вывоза отходов на самых «сложных» контейнерных площадках, чтобы водители более осознанно парковались во дворах.