В Челябинске начали проверку состояния лавочек и урн

Наталья Котова поручила отремонтировать и обновить архитектурные формы к Первомаю

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии 19 марта поручила провести инвентаризацию малых архитектурных форм на общественных пространствах. По словам мэра, уже к майским праздникам необходимо заменить поврежденные объекты или отремонтировать их.

«Там, где снег уже сошел, нужно провести инвентаризацию всех малых форм. И на улично-дорожной сети, и на общественных пространствах, и в парках, и в скверах. Напоминаю про урны, у нас бывает такое, что их вместе со снегом вывозят. Чтобы к майским праздникам уже были заказаны и установлены необходимые малые формы либо отремонтированы, чтобы мы уже были полностью готовы к летнему сезону»,— поручила Наталья Котова.

Напомним, синоптики обещали старт интенсивного таяния снега в Челябинске в конце марта.