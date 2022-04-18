В Челябинске начали отключать отопление в жилых домах

Тепло в детсадах, школах, больницах пока сохранится

С сегодняшнего дня, 18 апреля, в Челябинске постепенно начнут отключать отопление в жилых домах. При этом тепло сохранится на социальных объектах. Об этом 18 апреля на аппаратном совещании сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В связи с установившимися в городе теплыми температурами — на прошлой неделе пять дней подряд среднесуточная температура была выше +8 градусов — с сегодняшнего дня будем постепенно отключать отопление в городе. При этом подчеркну, что отопление остается на всех социальных объектах», — сказал он.

Александр Астахов добавил, что, если по какой-то причине отопление на социальном объекте будет отключено, его руководителю необходимо будет направить заявку либо в теплоснабжающую организацию, либо в управление жилищно-коммунального хозяйства города.

Прошедшая неделя в Челябинске выдалась действительно теплой. Днем столбики термометров поднимались до +15 градусов, в четверг потеплело до +20 градусов. Горожане в соцсетях опубликовали сотни сообщений с просьбами отключить отопление.