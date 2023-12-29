В Челябинске начали массовую очистку крыш от снега для предотвращения сходов

Также горожан попросили не блокировать подъезды к мусорным бакам

В Челябинске после очередной метели все коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы. В городе начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила мэрия областного центра по итогам заседания оперативного штаба.

Управляющим компаниям и районным администрациям поручили обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора. В связи с этим жителей города попросили не оставлять машины у мусорных баков и на подъездах к ним.

«Напомним, что за это предусмотрены штрафные санкции, но главное, что такие действия делают невозможным вывоз мусора и приводят к переполнению контейнеров», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, что сегодня утром из-за метели в нескольких районах города троллейбусы не смогли проехать по улицам из-за припаркованных вдоль дорог машин.