Челябинские автомобилисты из-за метели сегодня утром массово паркуются вдоль дорог. По этой причине в нескольких районах города застопорилось движение троллейбусов, которые не могут объехать рукотворные препятствия. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в администрации города.

В настоящее время движение троллейбусов приостановлено в трех точках города:

  • улица Свободы (остановка «Торговая», в сторону центра);

  • Комсомольский проспект (остановка «Молдавская», в сторону центра);

  • улица Блюхера (остановка «Поселок АМЗ», в сторону центра).