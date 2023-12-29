Челябинские автомобилисты из-за метели сегодня утром массово паркуются вдоль дорог. По этой причине в нескольких районах города застопорилось движение троллейбусов, которые не могут объехать рукотворные препятствия. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в администрации города.
В настоящее время движение троллейбусов приостановлено в трех точках города:
-
улица Свободы (остановка «Торговая», в сторону центра);
-
Комсомольский проспект (остановка «Молдавская», в сторону центра);
-
улица Блюхера (остановка «Поселок АМЗ», в сторону центра).