Оставленные на обочинах в метель машины заблокировали движение троллейбусов в Челябинске

Транспорт стоит в районе вокзала, на «северке» и АМЗ

Челябинские автомобилисты из-за метели сегодня утром массово паркуются вдоль дорог. По этой причине в нескольких районах города застопорилось движение троллейбусов, которые не могут объехать рукотворные препятствия. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в администрации города.

В настоящее время движение троллейбусов приостановлено в трех точках города: