На Южном Урале за последние пять лет направили 1 млрд рублей на поддержку НКО

Регион занял четвертую строчку рейтинга уровня и качества развития некоммерческого сектора

Накануне VIII Южно-Уральского гражданского форума губернатор Алексей Текслер встретился с федеральными экспертами, которые примут участие в просветительском мероприятии, в том числе с представителями Общественной палаты, совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также министерства экономического развития России, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Ключевой темой обсуждения стало укрепление партнерства между государственными структурами и некоммерческим сектором региона.

«За эти годы у нас сложилась традиция встречаться с экспертами в преддверии форума, и я всегда использую такую возможность. И, конечно, благодарен вам, что вы приезжаете к нам на форум. Вы тонко чувствуете, хорошо понимаете срез настроений в обществе, куда движется некоммерческий сектор и коммерческие организации. Взаимодействие между этими секторами все ближе, и, наверное, это правильно», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе создана комплексная система поддержки гражданских инициатив, включая гранты, обучение и консалтинг, система наставничества, имущественная и информационная поддержка. Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала предоставляются сразу несколько видов грантов: для организаций и ресурсных центров, граждан (в том числе школьников от 14 лет), на стажировки, а также софинансирование муниципальных конкурсов.

За пять лет на реализацию социальных проектов направлено более 1 миллиарда рублей, поддержано 1414 инициатив. Челябинская область стала лидером по количеству победителей в последнем конкурсе Фонда президентских грантов (за исключением Москвы) и заняла четвертое место в общероссийском рейтинге развития некоммерческого сектора. Также Южный Урал вошел топ-5 по количеству поддержанных проектов среди субъектов по итогам последнего конкурса Президентского фонда культурных инициатив и установил рекорд по общей сумме поддержанных проектов —более 78 миллионов рублей.