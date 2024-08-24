В Челябинске набирает популярность «охота» на люкс в секонд‑хендах

Бренды скупает в основном молодежь

В последнее время растет мода на одежду из секонд-хендов. У магазинов вещей «после кого-то» появляются странички в соцсетях, тысячи людей следят за поступлениями в надежде поймать винтаж и именитые бренды — Chanel, Gucci, D&G и так далее и тому подобное. Все это — в Москве, Питере и других крупных городах. А как обстоят дела в Челябинске? Можно ли тут закупиться брендовыми вещами за копейки и составить стильный образ из одежды секонд-хенд? Мы отправили на это расследование нашего корреспондента и ярого противника секондов. Предлагаем прочесть, что у нас получилось.

Обойти мы решили четыре точки: два сетевых отдела, популярный социальный проект и небольшой магазинчик с яркой вывеской. В каждом — пестрый хаос: вещи разных цветов, форм и фактур просто «рвут» палеты. Чтобы найти что-то винтажное или брендовое, нужно очень постараться, а кому-то еще и преодолеть. Еще одна отличительная черта всех магазинов старой одежды — запах, во всех отделах он идентичный. Так пахнет обеззараживатель, через который проходят все вещи.

В первый магазин мы приехали к открытию, и с первых минут там уже много людей. Кто-то стильно одет и перебирает вешалки в надежде найти люкс. Есть пожилые, подростки.

«Каждый день приходит очень много людей, особенно в последнее время это заметно. И прям наплыв молодежи, они во время новых поступлений рыщут», — рассказала нам сотрудница магазина.

По словам продавцов, очень много поступает Chanel, но все бренды складываются в кучу с другими вещами. Лично мы люкса не нашли, но много тут брендов, ушедших с российского рынка в 2022 году. Часть из них даже с бирками.

Собрать модный образ можно, но придется постараться. Тут мы отыскали платья с популярным сейчас цветочным принтом, мужские пиджаки, которые вполне впишутся в женский образ как оверсайз-деталь. Можно найти и трендовые сейчас палаццо, и платья от TOPTOP.

Во втором магазине, небольшом, бренды снова пришлось поискать. Из найденного — Tommy Hilfiger, GAP, Adidas, Hugo, Uniqlo. Но вот оригинальность некоторых из них мы ставим под сомнение. А еще много вещей здесь грязные.

«У нас очень много людей, которые приходят специально за брендами. Еще в последнее время активизировалась молодежь — они берут одежду на перекуп. И вообще, всегда очень много народу, бывает до открытия перед дверьми соберется очередь из человек сорока», — рассказали нам в магазине.

Также сотрудники отметили, что часто попадается бренд Fendi (но мы не нашли).

В третьем отделе люкс уже висит отдельно. К нему тут относят и привычные нам когда-то Mango, Stradivarius, Zara. Что-то современное опять-таки собрать можно: популярное сейчас бархатное платье, трикотажные брюки клеш, белые широкие джинсы (даже с биркой прошлого магазина), платья в цветочный принт или мини с глубоким вырезом.

Для спортсменов и фанатов — футболки и толстовки с эмблемами команд. Для любительниц оверсайз-пиджаков — мужские однотонные.

К слову, в секондах оказалось не так и дешево. Мы думали, что бренды здесь можно купить за пару сотен, на самом деле — пару тысяч. Пиджак Boss, к примеру, стоит около трех тысяч рублей. А в некоторых магазинах цены на бренды заметно выше: белые брюки неизвестного производителя могут стоить 400 рублей, Zara — 1400, а Hilfiger уже и того выше. Но, конечно, все равно дешевле, чем из оригинального магазина.

В оригинальности юбки наш корреспондент усомнился

Самый антуражный секонд мы нашли в подвале на Кировке. Приятная атмосфера советской квартиры, к которой обращаются сейчас многие кофейни, очень радует глаз. Здесь уже вещи по категориям: отдельно винтаж, отдельно люкс, отдельно простые.

В винтаже можно найти действительно старые вещи. Например, синее платье в горох, будто из кинокартины 60-х. В нем студентка в белых носочках и туфельках должна прогуливаться по парку с мороженым. Естественно, после успешно сданной сессии.

Люкса здесь мы нашли больше всего в городе. Но его оригинальность вызывает сомнения. Есть вроде и настоящие Armani, Valentino, Miu Miu. Но вот брюкам Chanel мы не поверили. Многие этикетки выглядят самопально, как будто их пришивали не итальянские мастера, а какие-нибудь подпольщики.

Слева на фото — подделки. Справа мы показали, как должны выглядеть оригинальные этикетки или шрифты

«Очень много постоянных покупателей, которые смотрят только палеты с брендами, я их уже в лицо знаю всех. И подростков много ходит. Но, к сожалению, ребятишки воруют сильно», — поделилась продавец.

А вот таким брюкам Chanel лучше не доверять. Хотя бы из-за странного шрифта

Что может сказать наш корреспондент? Собрать стильный образ можно, и, в принципе, все будет выглядеть примерно как с маркетплейсов. Но дорогущие бренды в челябинских секондах, а не специализированных «винтажках» почти неуловимы, если вы забегаете на пару минут. Ради люкса и уникальных находок придется провести здесь полдня минимум.

Зато наш журналист переборол себя и купил два оверсайз-пиджака — один носить просто так, второй раскрасить акрилом, как сейчас тоже модно. Вот только вместо нескольких тысяч рублей это обошлось в несколько сотен.