В Челябинске на реке Миасс началась сборка светомузыкального фонтана

Он заработает 9 мая

В Челябинске на реке Миасс собирают светомузыкальный фонтан. В данный момент набережная частично перекрыта. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» сфотографировал этап подготовки.





Шоу света, воды и огня на фоне классической музыки вернется 9 мая. Фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. С 19:00 — с подсветкой, при этом каждые полчаса ожидаются светомузыкальные шоу продолжительностью 15 минут.

Напомним, что светомузыкальный фонтан на реке Миасс возле концертного зала «Родина» открыли ко Дню города. Такой подарок Челябинску преподнес Сбер. Строительство шло при поддержке губернатора.