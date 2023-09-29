В Челябинске на пять дней ограничат движение у пересечения двух проспектов

На Свердловском — Победы ремонтируют коммуникации

В Челябинске до 4 октября будет затруднено движение по Свердловскому проспекту от ЧМЗ в сторону центра. Причина — работы на инженерных коммуникациях на подъезде к проспекту Победы, у дома № 26. Об этом вечером 29 сентября сообщила пресс-служба городской администрации.

Для движения будут закрыты вторая и третья полосы. Машины смогут проехать только по крайней правой полосе. Чтобы не создавать пробку, водителям рекомендуется объезжать участок работ по соседним улицам.

Ранее Первое областное информагентство писало, что с 30 сентября и до 31 марта следующего года челябинские автомобилисты не смогут проехать по улице Российской от Коммуны к проспекту Ленина. Там продолжается ремонт канализационного коллектора.