В Челябинске на полгода частично перекроют улицу Российскую

В центре города продолжают ремонтировать канализацию

С 30 сентября в Челябинске полностью закроют для машин участок улицы Российской в направлении от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Там до апреля следующего года будут ремонтировать канализационный коллектор, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе городской администрации.

Движение автомобилей будет организовано по временной схеме — пути объезда будут указаны на дорожных знаках. Водителей попросили учитывать ограничения и заранее обдумывать маршруты поездок.

Напомним, что с 29 июля по 30 сентября перекрыта часть улицы Российской от Труда до Коммуны — также по четной стороне. Ограничение также связано с ремонтом коллектора.

Кроме того, до 2 октября ограничено движение автомобилей по Российской в районе бассейна «Электрометаллург» из-за аварии на инженерных сетях.