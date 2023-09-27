В Челябинске из‑за аварии на коммуникациях частично перекрыли улицу Российскую

Восстановительные работы продлятся до следующей недели

На улице Российской в Челябинске до 2 октября ограничили движение автомобилей по четной стороне. Причина — устранение аварии на инженерных сетях в районе бассейна «Электрометаллург».

Для машин будет закрыта крайняя правая полоса по направлению к улице Труда. Информацией о том, какая именно авария произошла на Российской, в мэрии не располагают. В городском комитете дорожного хозяйства также не смогли дать пояснение.

Водителям следует учитывать ограничения и заранее обдумывать маршруты поездок.

Напомним также, что на улице Российской до конца сентября продолжают действовать ограничения на участке между Коммуны и Труда. Там ремонтируют коллектор канализации. По этой причине там перекрыли всю половину дороги, ведущую к проспекту Ленина.