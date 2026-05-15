В Челябинске на один день откроют мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

В ближайшее воскресенье, 17 мая, на челябинской Кировке будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Акция приурочена к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, сообщает Минздрав Челябинской области.

Организаторы приглашают всех горожан с 11:00 до 16:00 к скульптуре «Погонщик верблюдов» узнать свой ВИЧ-статус. В мобильном пункте каждый желающий сможет:

— бесплатно, анонимно и безболезненно пройти экспресс-тест на ВИЧ;

— получить консультацию профильных специалистов.

Также для участников акции подготовили концертную программу.

