В Челябинске на общественном транспорте поймали 287 безбилетников за месяц

Почти каждый второй нарушитель оказался подростком

В Челябинске за четыре последних недели на общественном транспорте контролеры поймали 287 безбилетников, сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

«Почти половина всех безбилетников — это подростки. Их было 140 человек», — отмечают в организации.

И напоминают, что административная ответственность за безбилетный проезд наступает уже с 16 лет.

Штраф за первое нарушение составляет 2500 рублей. За повторное — уже 5 тысяч. Причем для подростков размер штрафа такой же, как и для взрослых нарушителей.

