В Челябинске на две недели закроют трамвайное движение по Каслинской

Ограничения введут с 21:00 14 мая до 22:00 31 мая 2026 года

В Челябинске закрывают для транспорта участок улицы Каслинской, сообщает администрация города. Причина — строительство линии «Север — Юг» для метротрамвая. Рабочие интегрируют переустроенный путь в действующую сеть.





Схема администрации Челябинска

Трамваи № 3 направят по маршруту «Депо № 2 — ЧМК». Составы № 18к последуют от депо № 1 через Карла Маркса, Кирова, проспект Победы, Горького и Харлова. Маршруты № 14 и 20к временно отменят. Вагоны № 3, 9, 10, 19к внутри Металлургического района станут курсировать чаще.

Для подвоза пассажиров организуют компенсационный трамвайный маршрут «Депо № 2 — Каслинский рынок». Он будет работать с 5:50 до 18:45 с интервалом 30 минут.

Автомобильное движение на участке от улицы Островского до Комсомольского проспекта перекроют дольше — до 22 июня. Водителям предлагают объезд по Болейко, Кожзаводской, Разъезду 93 км и Новомеханической.

Городские власти советуют пользоваться автобусами № 15, 24, 31, 71 и троллейбусами № 7, 14. Для экономии подойдет транспортная карта с бесплатными пересадками в течение часа или безлимитный проездной.