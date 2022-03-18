В Челябинске на многоэтажных зданиях включают подсветку в рамках патриотической акции

Большая буква Z появилась на фасаде ЮУрГУ

В Челябинске многоэтажные здания в темное время суток стали подсвечивать в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военных на спецоперации на территории Украины. Большая буква Z появилась и на фасаде главного корпуса ЮУрГУ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

А в темное время фасады зданий ЮУЖД и ЮУрГУ осветились буквой Z. С 18 по 20 марта многоэтажные здания ЮУЖД в Челябинске будет украшать большая буква Z. А на здании железнодорожного вокзала Челябинск будет включена подсветка в виде триколора.

«История наша такова, что в разные периоды Россия была в тяжелом положении, но мы всегда побеждали. И вот этот символ Z – «За Победу» показывает, что мы верим в нашу победу», – пояснил ректор вуза Александр Шестаков.

Напомним, сегодня в Челябинске прошел концерт в честь воссоединения Крыма с Россией.

А на площади Революции днем растянули большой баннер «Zа Донецк», «Zа Крым», «Zа Луганск» и флаги ДНР, ЛНР и России. Акцию провели активисты Челябинского регионального штаба «Волонтерской Роты Боевого Братства» и Волонтерского штаба Южно-Уральской железной дороги и другие.