Концерт «Крымская весна» в Челябинске собрал 7000 человек

На главной сцене парка имени Гагарина в 13:00 начался концерт с участием творческих коллективов области

Сегодня, 18 марта, в Челябинске отмечают восьмую годовщину принятия Крыма в состав Российской Федерации. На главной сцене парка культуры и отдыха имени Гагарина в 13:00 начался праздничный концерт.



По оценкам представителей официальных властей, на площадке перед сценой собралось не менее семи тысяч зрителей.



Напомним, в марте 2014 года жители Крыма и Севастополя большинством голосов проголосовали за воссоединение республики с Россией. По всей стране, в том числе и в Челябинской области, прошли всенародные митинги в поддержку выбора крымчан. С тех пор каждый год 18 марта вся страна отмечает «Крымскую весну» — день возвращения Крыма и Севастополя. В городах страны проводятся праздничные мероприятия, концерты, фестивали с участием народных коллективов.