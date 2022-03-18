Сегодня, 18 марта, в Челябинске отмечают восьмую годовщину принятия Крыма в состав Российской Федерации. На главной сцене парка культуры и отдыха имени Гагарина в 13:00 начался праздничный концерт.
По оценкам представителей официальных властей, на площадке перед сценой собралось не менее семи тысяч зрителей.
Напомним, в марте 2014 года жители Крыма и Севастополя большинством голосов проголосовали за воссоединение республики с Россией. По всей стране, в том числе и в Челябинской области, прошли всенародные митинги в поддержку выбора крымчан. С тех пор каждый год 18 марта вся страна отмечает «Крымскую весну» — день возвращения Крыма и Севастополя. В городах страны проводятся праздничные мероприятия, концерты, фестивали с участием народных коллективов.
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