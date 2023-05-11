В Челябинске на месяц остановят движение трамваев по проспекту Победы

От улицы Кирова до Болейко отремонтируют пути

В Челябинске с 15 мая по 15 июня включительно прекратят движение трамваев на участке по проспекту Победы. От улицы Кирова до улицы Болейко проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Согласно распоряжению заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова на участке ограничат движение всего транспорта.

В городе продолжается капремонт трамвайных путей. Кроме крупных участков по Свердловскому проспекту и улицы Труда ремонт путей начнут и на проспекте Победы. Работы проведет ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

С 15 мая по 15 июня на участке от улицы Кирова до Болейко полностью закроют движение трамваев. Во время работ открытым способом на проспекте ограничат движение транспорта.

Ранее ИА «Первое областное» писало о закрытии движения трамваев в Ленинском районе на улице Машиностроителей.