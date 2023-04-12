В Челябинске на месяц ограничат движение в Ленинском районе

Трамваи перестанут ходить по улице Машиностроителей уже в эти выходные

Городские власти ограничат транспорт и закроют движение трамваев на улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска. Согласно распоряжению заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, опубликованного на сайте мэрии, речь идет об участке от Масленникова до Новороссийской. Там стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничение будет действовать в течение месяца: с 5 часов утра 15 апреля до 23 часов 15 мая.

«...Оградить места работ и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, согласованной с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Челябинску», — говорится в документе.

Также в распоряжении говорится о том, что после работ необходимо будет восстановить дорожное покрытие и переходы и горизонтальную дорожную разметку. Ответственность за сроки и безопасность выполнения работ возложили на директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева.

Сегодня стало известно о том, что в Металлургическом районе с 1 мая тоже закроют трамвайное движение из-за ремонта путей на Шоссе Металлургов, а само ограничение будет действовать вплоть до 15 августа. Горожанам уже предложили альтернативные маршруты. Аналогичные меры приняли и по путям, ведущим до Медгородка: с 1 апреля там стартовали ремонтные работы.

В целом объем работ по обновлению трамвайной инфраструктуры в Челябинске в этом году будет беспрецедентным. Власти выделили на эти цели более 1 млрд рублей, а также объяснили, какие будут использованы технологии для снижения шума от движущихся вагонов и для более стабильной работы трамвая.