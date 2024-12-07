В Челябинске на маршруты выйдут 60 «умных» трамваев

Это не единственная особенность новых вагонов

В 2024 году в приобретенные для Челябинска 60 трамваев внедряют систему анализа препятствий. «Умные» вагоны смогут прогнозировать аварии и даже самостоятельно тормозить. Какими еще новшествами отличатся новые трамваи, рассказал в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Мы внедряем современную цифровую систему, которая позволяет анализировать препятствия перед движущимся трамваем, будь то машина или человек. Она будет сигнализировать водителю об этом. В случае прогнозирования аварийных ситуаций трамвай может начать самостоятельно тормозить»,— рассказал Александр Егоров.

По его словам, эту уникальную особенность используют только в Петербурге, в Москве начали тестировать. Челябинск станет третьим городом в России с «умными» трамваями.

Кроме того, новая партия вагонов, которая начнет курсировать по городу в следующем году, будет отличаться от предыдущих трамваев паттерном на сиденьях, увеличенным количеством USB-зарядок, повышенными фальшбортами и обновленной обшивкой, закрывающей колеса.

«В новых версиях вагонов также учтены все предыдущие ошибки и, конечно же, мнения жителей»,— уточнил Александр Егоров.

По его словам, если паттерн на сиденьях понравится горожанам, то в будущем этот элемент предусмотрят и в автобусах.