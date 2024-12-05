Сиденья с фирменной обивкой появились в челябинских трамваях

Ранее индивидуальная ткань на креслах была лишь в Питере и Москве

В трамвайных вагонах новинка — челябинский паттерн «переполз» на обивку сидений. Индивидуальный дизайн кресел в общественном транспорте встречается редко, ранее он был внедрен только в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь и в столице Южного Урала, сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

Мощный агропромышленный и машиностроительный комплекс, прогрессивное образование и наука, а также верблюд и метеорит — это основные ассоциации с Челябинской областью.

Ткань для обивки используется та же, меняется лишь узор. На стоимость сидений и вагонов, кстати, это никак не повлияло.

Первая партия вагонов с новой обивкой уже в депо. Увидеть новинку вживую можно будет позже, когда вагоны пройдут стандартные процедуры приемки, оплаты, подготовки и начнут использоваться на линии в январе 2025 года.