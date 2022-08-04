Электричка «Челябинск — Миасс» повышенной комфортности вышла в первый рейс

Вагоны поезда оборудованы удобными сиденьями и устройствами для маломобильных пассажиров

В Челябинске в четверг, 4 августа, из Челябинска в Миасс отправилась в первый рейс новая электричка. Шесть вагонов электропоезда ЭП2Д оборудованы эргономичными сиденьями, электронными табло и другими удобствами для пассажиров, сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

Головные вагоны электрички оборудованы специальным подъемником для пассажиров с ограниченными возможностями. Также в электропоезде есть места для крепления инвалидных колясок и велосипедов и экологически чистые туалеты.

«Герметичность межвагонного перехода обеспечивается при помощи беззазорного сцепного устройства, а система видеонаблюдения позволяет отслеживать обстановку не только в кабинах, салонах и тамбурах, но и на крыше», — рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Электропоезд будет курсировать по направлению Челябинск — Миасс. До конца 2022 года в регионе ожидается прибытие еще трех составов электропоезда ЭП2Д, которые будут курсировать по маршрутам Челябинск — Карталы и Челябинск — Миасс — Златоуст.

Ранее новый электропоезд уже оценил вице-губернатор Сергей Шаль.